Tanya Charry impacta con su barriga de embarazada: "Casi [no puedo] caminar" Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería tanya charry embarazada 37 semanas Credit: tanya charry Ig A sus 37 semanas de embarazada, la periodista Tanya Charry ya casi no puedo caminar ni amarrarse los zapatos. Empezar galería En la dulce espera La periodista Tanya Charry próximamente se convertirá en madre. "Aquí voy. Los que me pidieron ver mi barriguita. 37 semanas. ¿Cuándo creen que nace? Manden buenos deseos para bebé Jiménez". 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Postal familiar Georgina Rodríguez compartió esta bella postal de su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo, junto a su hija. "Bella Esmeralda. Esa mirada tan fuerte y delicada que te ha dado Dios. Los amo". 2 de 6 Ver Todo Foto familiar A través de esta fotografía, Khloé Kardashian reveló lo grande y hermosa que está su hija True y sus primos. ""Cuando la tribu completa es toda una vibra. Mi misión es juntar a la tribu entera este año", escribió la empresaria en la fotografía donde aparecen True Thompson, tres de los cuatro hijos de Kim Kardashian, la hija de Robert Kardashian y Penelope y Reign Disick. 3 de 6 Ver Todo Anuncio ¡Feliz cumpleaños! Con esta linda fotografía, la actriz venezolana Gaby Espino felicitó a u "mejor amigo". "Hoy cumple 11 años mi mejor amigo. Te quiero con toda mi vida". 4 de 6 Ver Todo Amor de madre La actriz Fernanda Castillo, de 40 años, mostró lo grande que está su hijo Liam, fruto de su relación con el artista Erik Hayser. "Descubriendo el mundo contigo". 5 de 6 Ver Todo Mensaje profundo "El agua es la fuente de la vida. Sin agua no hay vida. La Torá fue comparada al agua: así como el agua desciende de un nivel superior a uno inferior, así la Torá descendió de su sitio de gloria", Sarah Mintz. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

