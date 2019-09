El cara a cara de la novia de Peña Nieto con la hija de Angélica Rivera Así fue el cara a cara de Tania Ruiz, novia de Enrique Peña Nieto y Sofía Castro, hija de la ex esposa del presidente mexicano Angélica Rivera. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La noche de este miércoles en Ciudad de México se dio el cara a cara de Tania Ruiz Eichelmann, novia de Enrique Peña Nieto y Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, ex mujer del expresidente mexicano. La modelo de 31 años y la actriz de 22 desfilaron por la alfombra roja de los premios Hombre del Año de la revista GQ. Invitados como Maite Perroni, Kate del Castillo y Aleks Syntek se dieron cita para conocer a los ganadores. A su paso por la alfombra roja Ruiz Eichelmann -quien acudió sin Peña Nieto al evento- habló sobre su relación. “Pues el noviazgo va súper bien, muy contentos. Vivimos el día, a ver qué pasa después”, expresó la rubia a Mezcal Entertainment vestida elegantemente de largo y con un discreto bolsito negro. Por su parte la hija de La Gaviota apareció radiante con un vestido negro escotado. Sin embargo, aunque ambas lucían guapísimas, su rostro no pudo ocultar cierta tensión y tampoco dibujaba muchas sonrisas. Curiosamente en dicho evento Tania Ruiz habló sobre la relación con los hijos de su pareja asegurando que ya convive con ellos. Pero ojo: sólo mencionó a los hijos de su marido: Paulina, Alejandro y Nicole. “Sus hijos son unos divinos. La verdad, yo los quiero mucho a los tres; es muy linda Paulina, Nicole, Ale, todos en general se han portado divinos conmigo”, aseguró. Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Image zoom Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sofía Castro también habló con la prensa durante el evento, pero simplemente se limitó a haber sobre sus proyectos artísticos y compartió un video de unas de dichas entrevistas en sus redes. Esto contrasta con las declaraciones hechas a finales de agosto por Paulina Peña, una de las hijas biológicas de Peña Nieto, quien hablando con la prensa en Ciudad de México abordó el tema de la relación de su padre con Tania Ruiz para revelar que efectivamente hay convivencia y que incluso la modelo les cae “bien”. “Nos cae muy bien”, expresó la guapa jovencita al programa Sale el Sol (Grupo Imagen). “La verdad respetamos 100 por ciento la relación y lo que nos importa es que él esté feliz”. Advertisement EDIT POST

