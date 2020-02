Tania Ruiz rompe el silencio y comparte cuál es el estado de salud de su novio Peña Nieto La novia del exmandatario de México ha contestado así a quienes le preguntaron si su pareja padecía VHI, un tema muy delicado que aclaró de forma tajante con estas palabras. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A través de su cuenta de Instagram, Tania Ruiz ha querido dejar bien claro el estado de salud de su novio Enrique Peña Nieto, que está siendo cuestionado últimamente. Ante los rumores de que su pareja padece VIH, una seguidora de Instagram le hizo la pregunta de forma directa y ella le contestó sin problema. “Disculpa por la pregunta que voy a hacerte, ¿es verdad que tu novio está muy grave de salud?”, le cuestionaba esta persona desde su perfil. “¡Eso es completamente una mentira! Él está muy bien y muy sano gracias a Dios. A veces sacan noticias para hacer ruido y no porque sean verdad. Pero todo muy bien”, aclaró la modelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Peña Nieto y Tania mantienen una relación estable que surgió poco después de la separación del expresidente y Angélica Rivera. La modelo de 32 años llegó para llenar su vida nuevamente de amor e ilusión y desde entonces están juntos y muy felices. Image zoom Esta defensa a ultranza de la maniquí a su pareja ha demostrado que entre ellos las cosas van viento en popa. Nunca ha tenido problemas de hablar con la prensa con la verdad por delante y sin nada que esconder. Con esta nueva declaración, esta vez en las redes, queda zanjado un tema muy delicado del que se ha venido hablando últimamente sin evidencias. Advertisement

