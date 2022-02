Tania Rincón, conductora de Hoy, lesionada tras sufrir un aparatoso accidente La conductora Tania Rincón del show matutino mexicano Hoy sufrió una lesión mientras realizaba una complicada rutina de ejercicios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tania Rincón Tania Rincón | Credit: Victor Chavez/WireImage La carismática conductora del matutino Hoy Tania Rincón lleva un estilo de vida fitness que la hace lucir espectacular a sus 35 años. No obstante, en el gimnasio también ocurren contratiempos, y la mexicana contó a sus fans el terrible incidente que sufrió por estos días. Según explicó la propia conductora en el programa de televisión, sufrió una lesión mientras realizaba una complicada rutina de ejercicios. Cuando la exconductora de Venga la alegría se encontraba haciendo ejercicios con ligas y barras, una de las ligas se le zafó e impactó contra su espalda, dejándole un gran moretón. Rincón compartió imágenes de la lesión en su espalda, y muchos de sus seguidores se mostraron preocupados, ya que no era un simple golpe. Tania Rincón sufre accidente en el gym Tania Rincón sufre accidente en el gym | Credit: Tania Rincón/Instagram Aunque todos esperaban que la presentadora se ausentara a su programa luego del incidente, lo cierto es que Rincón apareció como cada mañana, lista para compartir con los televidentes. No obstante, esta no es la primera vez que la mexicana, madre de dos hermosos niños, tiene un accidente en el gym. El pasado año también compartió en sus historias de Instagram imágenes donde mostró el golpetazo que se se dio en la espinilla, después de intentar saltar a un cajón de madera el cual se utiliza en ejercicios de crossfit. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ese entonces su coach le recomendó reposar ese día y regresar a sus actividades lentamente, pero ella luego de dos días ya estaba en el gimnasio. ¡Lo cierto es que Tania Rincón es una aficionada a los ejercicios, y no se permite ni un solo día no cuidar de su cuerpo!

