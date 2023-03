Tania Rincón da detalles sobre su separación Tras 16 años de relación sentimental, Tania Rincón anunció la separación de su esposo Daniel Pérez y ahora revela su sentir al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado miércoles 1 de marzo de 2023, Tania Rincón decidió dar a conocer la separación de su marido Daniel Pérez, con quien estuvo un total de 16 años, entre el noviazgo y el matrimonio. Así, la conductora del programa matutino Hoy dio algunos detalles de lo ocurrido en este proceso que considera complicado. "[Una separación] jamás va a ser fácil, pero lo importante es que lo estamos haciendo desde un escenario con mucho amor. Una decisión en conjunto; acompañados de nuestros amigos, de nuestra familia y eso siempre ayuda a aminorar la pena", confesó a Rincón a los medios de comunicación. "Todo es un proceso, de entender lo que estábamos sintiendo, de asimilarlo y hasta que nos sintiéramos [bien]; es que nunca estás listo, definitivamente, nunca estás listo". La famosa dejó claro que lograron llegar a acuerdos como siempre han tenido presente las razonas por las que decidieron unir sus vidas en algún momento y seguir trabajando por el bien de sus dos pequeños hijos. "Todo ha sido tan amigable, tan amoroso que, como dije, no hay gritos, no hay sombrerazos; hay mucho respeto, mucho amor y entendiendo que también con amor se toman decisiones tan complicadas como esta", mencionó. "Recordar como empezamos, con mucho amor, con mucha admiración y, no es fácil, pero también así se tiene que seguir y tratar de respetar nuestro proceso", continuó. "Al final Dany y yo seguimos siendo un equipo, y nos van a seguir siendo juntos. No es que les expliquemos que ya no nos van a ver juntos porque seguimos siendo una familia y los dos nos coordinamos para llevarlos a sus clases, a la escuela, a las reuniones escolares; entonces, siempre vamos a seguir haciendo un trabajo en equipo". Tania Rincón Tania Rincón | Credit: Victor Chavez/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La presentadora desestimó cualquier tipo de rumor sobre su separación y aseguró que "lo que venga de mi cuenta es lo oficial, ya todo lo demás es un invento, una cosa de mala leche". También dio a conocer que "todavía no llegamos a ese punto" de tramitar el divorcio. Tania Rincón reveló cómo está lidiando con este proceso de separación. "No es fácil, un día a la vez y con terapia; con ayuda de mi familia y de mis amigos, y así es como se pasa esto", concluyó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tania Rincón da detalles sobre su separación

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.