Tania Mendoza, actriz que interpretó a la Reina del Sur, fue asesinada a balazos La actriz y cantante mexicana Tania Mendoza, estrella de la película La mera mera Reyna del Sur, fue asesinada frente a su hijo de 11 años. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz y cantante mexicana Tania Mendoza fue asesinada a balazos frente a su hijo de 11 años. Tania protagonizó la película La mera mera Reyna del Sur en el 2005. La actriz estaba acompañando a su hijo en un entrenamiento de fútbol cuando fue baleada, reporta Univision. La tragedia ocurrió en el estado de Morelos, en el Deportivo Estrada Vista Hermosa, ubicado en la colonia Lomas de Cortés de Cuernavaca. Según testigos, un hombre en una motocicleta se acercó a Tania Mendoza y le disparó en el pecho antes de huir. Paramédicos intentaron salvarle la vida pero no llegaron a tiempo. La persona que reconoció el cuerpo de la actriz fue Rafael Sánchez Rojas, de 41 años, quien se identificó como su esposo. Además de protagonizar este película en el 2005 y encarnar al personaje de la temida narcotraficante Teresa Mendoza, Tania lanzó cinco discos de música ranchera y grupera, y actuó en otras 'narcopelículas' como La vengadora de la UZI y en la telenovela El precio de tu amor. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN TANIA MENDOZA Credit: Instagram/@taniamendoza5 No es la primera vez que era víctima de un atentado violento. Según reporta el diario mexicano El Universal, la actriz sufrió otra agresión en septiembre del 2010. En aquel entonces, presentó una denuncia por robo de vehículo agravado, robo a casa y privación ilegal de la libertad cometido contra ella, su pareja y su hijo, que solo tenía seis meses de edad. Aún no se ha revelado el posible motivo del atentado y quién podría ser responsable del crimen. Que en paz descanse.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Tania Mendoza, actriz que interpretó a la Reina del Sur, fue asesinada a balazos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.