Tania Medina quiere contagiar al mundo de agradecimiento Una experiencia personal ocasionó que Tania Medina encontrara en el agradecimiento una forma de superar un problema emocional; así creó el "Graciatón" como una forma de mejorar vidas y ayudar a otros. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mucho se menciona que el agradecimiento puede cambiar la vida de quien lo practica; además, es una forma de contagiar un buen ánimo en las personas. Ante ello, Tania Medina, a partir de una experiencia personal, descubrió en el agradecimiento una forma de recuperarse. Eso la motivó a crear una forma masiva de dar las gracias al que llamó "Graciatón". "La gratitud es algo, realmente, que cambió mi vida en un momento que estaba totalmente deprimida. Entonces, cuando empecé a agradecer iniciaron sentimientos más positivos en mi vida de felicidad, bienestar, etc. Este sentimiento que tuve la gratitud pude transmitirlo a otras personas", relató Medina a People en Español. "Junto con mi equipo creamos el 'Graciatón', que es el maratón de agradecimiento; el cual, realizamos en el mes de noviembre que es cuando se celebra el Thanksgiving, el día de Acción de gracias. Estamos previos a la Navidad, que todo es sentimiento de amor. Y estamos cerca de un año nuevo que debemos empezarlo con energías positivas". Siendo una profesional de la medicina, sabe cuán benéfico es agradecer para el cuerpo humano. "Me gustaría que todas las personas del mundo empezaran a dar gracias y a mirar la vida desde los ojos del positivismo, de la gratitud; porque cuando agradecemos la vida cambia", comentó. "Está científicamente comprobado que la gratitud nos ayuda con muchísimas enfermedades como la hipertensión arterial, el sistema inmunológico", continuó. "También nos ayuda a afrontar los problemas o dificultades desde otra perspectiva". Tania Medina Credit: Juan Lugo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como parte de esta iniciativa, además de promover el dar las gracias, también se ofrece ayuda a alguna institución. A lo largo de tres años que se desarrolló esta campaña a la doctora la ha acompañado su colega César Lozano y este año estará también el conductor de Despierta América, Raúl González. "Este año vamos a apoyar a una casa de niñas violadas. Creo que todo aporta porque pienso que todo lo que agradeces se te devuelve", dio a conocer. "A Raúl González le hablé de la campaña y le encantó porque es algo que profesa todos los días. Cuando él se mudó en ese país y duró 28 días durmiendo en su auto", explicó. "Desde ese momento empezó a leer de la gratitud y a ponerla en práctica, y se han manifestado cosas maravillosas en su vida". "Hice mi cuota como ser humano para que el mundo sea un poquito mejor de como lo encontré", Tania Medina Tania Medina, Raúl González y César Lozano Credit: Cortesía: Tania Medina Ahora, Tania Medina quiere expandir el "Graciatón" a otros lugares del mundo. "Para el año que viene estamos pensando hacer varios maratones en diferentes países para recaudar fondos para diferentes instituciones en varios países", mencionó. "Espero que sea un movimiento mundial. Espero que esto se esparza por el mundo y que todos podamos agradecer cada día. Y entender que el agradecimiento puede beneficiarnos muchísimo en nuestra vida", agregó "A nivel personal me deja todas las enseñanzas y la satisfacción del deber cumplido, de que hice mi cuota como ser humano para que el mundo sea un poquito mejor de como lo encontré".

