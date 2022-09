Hermana de Enrique Iglesias rompe compromiso días después del anuncio al descubrir traición Tamara Falcó anunció feliz su compromiso y mostró su anillo para 48 horas después borrar la foto de las redes. Unas imágenes de su pareja con otra mujer han sido las causantes. "Estoy arrepentido" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La semana comenzaba con la más absoluta felicidad para Tamara Falcó, hermana de Enrique Iglesias. Su novio, Íñigo Onieva, le pidió la mano y ella dijo que sí de inmediato. Entusiasmada, anunció el momentazo con una tierna foto de los enamorados en la que luce anillo de compromiso. La alegría duraría poco. Apenas un día después salían a la luz unas imágenes muy comprometedoras del joven dándose un beso con otra mujer que no era Tamara. Un escándalo mediático que se ha hecho más grande con la desaparición de la foto del compromiso en su perfil de Instagram. Tamara Falcó Tamara Falcó | Credit: (Photo by Pablo Cuadra/WireImage) Aunque la pareja había sido vista en un evento público reciente en el que Íñigo aseguró que esas fotos no tenían nada que ver con el momento presente, un día después ha publicado un comunicado pidiendo disculpas a su novia y a su familia, que incluye a su madre, Isabel Preysler. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente", dice el escrito emitido por el empresario. Además de pedir respeto a los medios y que se abstengan de no publicar más informaciones al respecto que afecten su privacidad, Íñigo insistió en que Tamara es "la mujer de mi vida" y de la persona de la que está "completamente enamorado". Por el momento, la diseñadora no ha hecho más declaraciones.

