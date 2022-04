La actriz trans Talisa García hace historia con su rol en nueva serie de Disney+ La actriz transgénero chilena Talisa García rompe barreras con su personaje en la serie Willow de Disney +¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Talisa Garcia Credit: (Phil Lewis/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Talisa García hace historia al convertirse en la primera actriz transgénero en ser parte del elenco de la compañía de producción de cine y television de Disney, Lucasfilm. La estrella chilena hará el papel de una reina y la madre del protagonista Tony Revolori en la serie Willow de Disney+, reporta Screen Rant. García no solo hace historia al ser parte de una producción de Lucasfilm, también es la primera vez que una persona abiertamente trans obtiene un rol cisgénero. La actriz es reconocida por su papel de Kim Vogel en la serie Baptiste de BBC One. También ha actuado en las series Miracle Workers y The Girlfriend Experience, y en la película Decrypted. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie Willow, que se espera salga al aire este año en Disney+, está basada en la película del mismo nombre de 1988, del creador de Star Wars George Lucas, dirigida por Ron Howard.

