Talina Fernández reveló que tuvo las cenizas de Mariana Levy en su recámara por 17 años A casi dos décadas de la muerte de Mariana Levy su madre, Talina Fernández, hace fuertes confesiones sobre los restos de la actriz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, se dio a conocer que Talina Fernández había llevado al bosque parte de las cenizas de su hija Mariana Levy para esparcirlas en un bosque; también dejó una cantidad en la primera casa que la actriz construyó y una ultima porción en el jardín de su propio hogar. Ahora, la comunicadora revela que mantuvo esos restos en su propia habitación y cuál fue la razón por la que tomó la decisión de ponerlas en dichos lugares. "Cuando murió mi hija la quería tener conmigo y me quedé con la urna; con cenizas, le hice un roperito lleno de santitos y cosas, y la tuve en mi recámara 17 años", explicó Fernández al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "De repente, una voz interior, o no sé de dónde me llegó, me dijo 'suéltala. Qué vuele libre'". La conductora dio a conocer cómo fue el momento en que se dejaron las cenizas. "Pensé que era el momento, que ya la había tenido encerrada mucho tiempo y que la tenía que dejar ir y volar, volar libre", enfatizó. "Hicimos una ceremonia linda. Mariana hace muchos años me había dicho que al bosque, cuando hablábamos de 'si me muero a dónde quiero que lleven mis cenizas'", reveló. "Fue emotivo. Mi nieta María [primogénita de Levy] lloró mucho, mucho. Hicieron una especie de altar con ramitas del bosque, un crucifijo, había llevado una foto de Mariana; juntos rezamos un Padre Nuestro. Hubo lágrimas, desde luego; pero sobretodo, hubo alegría de poderla dejar ir". Talina Fernandez y Mariana Levy Talina Fernandez y Mariana Levy | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien, fue complicado para Talina Fernández desprenderse de los restos de Mariana Levy, está convencida que era lo que debía hacer. "Ella estará para siempre dentro de mí", concluyó.

