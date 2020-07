Talina Fernández se confiesa con su nieta María Levy Talina Fernández y María Levy hablan públicamente sobre el vacío que dejó la muerte de Mariana Levy: "Que pena que nada más la hayas tenido nueve años”. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La llamada Dama del buen decir, Talina Fernández, se sinceró como nunca antes lo había hecho en una conmovedora entrevista con su adorada nieta María Levy. La legendaria conductora abrió su corazón y dejó fluir los recuerdos en el cara a cara con la fallecida primogénita, de Mariana Levy. “Estamos aquí en un momento realmente emotivo”, explicó la presentadora en el programa mexicano de entretenimiento Sale el sol. “Una de las grandes bendiciones que me dio Dios, fue a mi nieta María, a quien yo adopté cuando murió su madre”. Image zoom Instagram/@saleelsoltv Talina reveló que la joven de 24 años es una chica bastante curiosa y que pasa haciéndole preguntas de diferentes temas. “Soy bien chismosa contigo porque eres lo máximo”, le dijo la joven. Durante la entrevista, María preguntó a través de tarjetas a su abuela sobre su vida, su infancia, su carrera como enfermera, sus logros, entre otros temas personales. Pero sin duda, el momento más emotivo se dio cuando la joven sacó la tarjeta con el nombre de su mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sorprendida por el tema y tras un inesperado silencio, la abuela contestó molesta. “Esa fue una canijada [mala jugada] de producción, preguntarme por Mariana”, dijo dirigiéndose directamente a la cámara. No obstante, con el temple que la caracteriza, tomó cariñosamente las manos de su nieta para abordar el tema. “Mariana nos unió. Tu tuviste dos mamás, una se llamó Mariana y la otra se llamó Talina”, dijo la abuela conmovida. “Qué suerte fue haberla tenido, María. Que pena que nada más la hayas tenido nueve años, porque yo la tuve 39 y fue el tesoro de mi vida”. Inmediatamente después pidió ir a otro tema, pero María tomó la palabra para expresar su sentimiento sobre el tema. “Quiero que sepas que sí es una gran bendición que me haya dejado contigo y que vive en nosotros”, dijo. “Yo sí la siento bien vivita cada vez que me veo en el espejo y cada vez que te veo a ti, y cada vez que te abrazo”. Por supuesto que la entrevista no podía finalizar sin que la joven sacara la tarjeta con su nombre, para saber lo que ella significa para su abuela. “María es el amor de mi vida”, contestó Talina sin titubear. “A María tuve la oportunidad de adoptarla cuando murió su mamá, y María ha enriquecido mi existencia desde siempre”. La joven asintió asegurando que su abuela es "la mejor". Mariana Levy perdió la vida a causa de un infarto tras un intento de asalto en la Ciudad de México en abril de 2005.

