Talina Fernández revela que Ana Bárbara la apoyó para ver a sus nietos Paula y José Emilio, los hijos menores de Mariana Levy, quedaron a cargo de Ana Bárbara cuando se casó con el viudo José María Fernández. Gracias a la cantante, su abuela Talina Fernández pudo verlos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando Mariana Levy murió, los dos hijos que tuvo con su esposo José María Fernández, quedaron bajo su custodia. Por conflictos con su suegra, Talina Fernández, estuvo prohibido que Paula y José Emilio convivieran con la abuela. Ahora, la conductora agradece el apoyo que recibió de Ana Bárbara, quien se casó con El Pirru tras el fallecimiento de la actriz, de haberla ayudado para poder ver a sus nietos. "Pirru no me dejaba verlos. Yo iba a Cancún [donde vivían] y me quedaba en la playa esperando que bajaran mis niños. Me acuerdo que me acaban de operar del cerebro y con el rayo del sol, y yo en la playa caminando recién operada", explicó Fernández al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). Ana Bárbara me veía y me mandaba un refresco porque sabía que la estaba pasando muy mal. No le tengo más que cariño enorme". La presentadora del matutino Sale el sol reconoce que la cantante grupera "les cayó la boca a muchas personas" al demostrar el cuidado de niños que no eran de ella. Ahora, mantienen un gran amistad. Talina Fernandez y Maria Levy juntas por primera vez youtube Credit: Talina Fernández YouTube Grab SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Hemos visto quién es Ana Bárbara. Pirru fue muy rapidito, se enamoró de Ana Bárbara, había pasado muy poco tiempo de la muerte de Mariana [Levy]. Ana Bárbara se ocupó de mis nietos como cinco años. Los llevaba al colegio, al dentista, como una madre. Es una madre estupenda", relató. "Es una amiga mía, somos así de amigas [muy cercanas]. A Ana Bárbara que Dios la bendiga cada día de su vida". ana barbara campaña peta latino superheroina Credit: Mezcalent Ahora, Talina Fernández puede relacionarse libremente con sus nietos, incluyendo a María, su nieta mayor. Además, está disfrutando de un nuevo noviazgo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Talina Fernández revela que Ana Bárbara la apoyó para ver a sus nietos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.