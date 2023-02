Talina Fernández revela cómo fue encontrar muerta a su hija Mariana Levy Luego de 17 años de la muerte de Mariana Levy, su madre Talina Fernández habla por primera vez de cómo fue aquel momento cuando su hija falleció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 29 de abril de 2005, Mariana Levy falleció luego sufrir un infarto tras un intento de asalto. La actriz, quien tenía 39 años, dejó a tres hijos huérfanos. Su madre, Talina Fernández, quien era muy unida a la actriz, revela cómo fue para ella enterarse de la muerte de la protagonista de la telenovela La pícara soñadora, luego de que su yerno, José María Fernández El Pirru, le informara lo ocurrido. "Me habla Pirru [esposo de Mariana Levy], me dice: 'Mariana, el coche, los niños' no entendía un carajo", relató Fernández a Yordi Rosado (YouTube). "Lo único que entendí fue 'un paro cardíaco y le pregunté '¿La sacaron del paro?' ya no entendí la respuesta". Gracias al apoyo del productor Salvador Ortiz y su esposa, la conductora pudo llegar al hospital de la Ciudad de México donde la famosa había sido internada y la encontró sin vida. "Entré [al hospital] sin saber si seguía viva. Estaban todas las enfermeras rezando, '¿Dónde está mi niña?' Estaba en el suelo. Ahí la habían tratado de revivir y la policía como había muerto en un asalto, pues le pintaron alrededor lo del cadáver", explicó. La presentadora, también conocida como la Dama del buen decir, se dedicó a abrazar a su hija. Como los médicos le habían mencionado que llevarían a cabo la autopsia correspondiente, ella pidió apoyo a una amiga, Martha Sahagún, quien entonces era primera dama de México, para evitar que se llevara a cabo dicho proceso. Mariana Levy y Talina Fernandez Mariana Levy y Talina Fernandez | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "'¿Qué pasó Talina?' [me preguntó Martha], le dije: 'Mariana está muerta. Le quieren hacer la autopsia'", comentó. "No le hicieron la autopsia, razón por la cual todos los seguros, que compras carísimos. no me pagaron un centavo, porque entonces como fue muerte natural, no responden". Talina Fernández se llevó a su hija y la arregló para que se viera mejor en el féretro.

