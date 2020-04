Talina Fernández recuerda a detalle el día de la muerte de Mariana Levy La legendaria actriz y presentadora mexicana reiteró que su hija Mariana Levy, quien murió de un infarto fulminante hace ya 15 años, no padecía ninguna enfermedad del corazón. By Isis Sauceda/Los Angeles Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A quince años de la sorpresiva muerte de la actriz Mariana Levy, su madre Talina Fernández recuerda con lujo de detalles lo que sucedió ese fatídico día. En entrevista con el programa mexicano Hoy, Talina describió cómo se enteró del fallecimiento de su hija, quien perdió la vida a consecuencia de un infarto que sufrió cuando pensaba que podría ser asaltada junto a su esposo José María Pirru Fernández y sus pequeños hijos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Me estaba maquillando para entrar al programa que se llamaba Nuestra casa, entonces me habló el Pirru, él sollozaba y yo no le entendía y me decía que los habían asaltado”, relató la actriz y conductora en el programa matutino. “No entendía si Mariana me mandaba decir eso, salgo de ahí a medio maquillar y llego a donde me dijo Pirru que estaban. Llegué y pregunto: ‘¿Dónde está mi hija?’ y una enfermera me dice que estaba en el suelo”. Image zoom Reforma via Newscom Talina explicó que la protagonista de la telenovela La pícara soñadora había sido puesta en el piso por su esposo mientras intentaban salvarle la vida. Desafortunadamente, la actriz murió en el lugar de los hechos. La conductora y llamada dama del buen decir, aseguró que Levy no sufría problemas del corazón y que su muerte fue causada por el miedo y estrés de pensar que algo terrible le fuera pasar a su familia. “[Mariana] vio venir a un hombre con una pistola, ella traía el carro lleno de niños y entonces se baja del carro y corre con un policía que estaba en la puerta de un edificio y le dice: ‘Nos van a asaltar’”, explicó con tristeza su madre. “Regresa corriendo y le dice a Pirru: ‘Me voy a desmayar y cae muerta’”. Image zoom Mezcalent La actriz falleció el 29 de abril del 2005 en Ciudad de México. Le sobreviven tres hijos: María Levy, de su relación con el actor Ariel López Padilla; y Paula y José Emilio Fernández, a quien procreó con Fernández.

