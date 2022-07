Talina Fernández reacciona a acusaciones de abuso sexual contra su hijo Coco Levy Diversas actrices han señalado a Coco Levy, hijo de Talina Fernández, ha tenido conductas de agravio sexual contra ellas; incluso, se ha entablado un primer proceso legal. ¿Qué dice la conductora? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, una actriz recién egresada del Centro de Educación Artística de Televisa (CEA), Danna Ponce, denunció pública y legalmente a Coco Levy, quien es directivo de la empresa cinematográfica Videocine, de tocarle los senos durante una entrevista de trabajo. Luego de ella, surgieron otras mujeres señalando al hijo de Talina Fernández de diversos tipos de abuso sexual. Ante ello, la conductora de televisión fue cuestionada al respecto. La presentadora del matutino mexicano Sale el sol fue abordada por la prensa tras convertirse en una de las integrantes de la nueva temporada del reality MasterChef Celebrity. Al inicio sólo quiso hablar de su relación sentimental y cómo su novio iba a lidiar con este compromiso profesional. "[A mi novio] sí le afecta porque nos pasábamos el día juntos y ahora no, que se vaya a su casa y yo vengo para acá [a grabar]. Les agradezco que se fijen en mí, que se ocupen de mí, que Dios me los bendiga", mencionó Fernández a los medios de comunicación. Sin embargo, su amabilidad se perdió por completo cuando le preguntaron directamente sobre las acusaciones hacia su hijo. "Bien, bien [la situación de mi hijo]", respondió mientras se alejaba rápidamente. Cuando los miembros de la prensa insistieron sobre el tema, la comunicadora cambió su rostro, se detuvo y, evidentemente molesta, respondió tajante. "¡Basta! Permítanme. ¿Qué me quieren preguntar? Si es sobre mis cuestiones familiares, ¡olvídenlo!, ¿Okay?", expresó y se fue de inmediato. Talina Fernandez Credit: Instagram/@talinafernandezoficial SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, el proceso jurídico que entabló Danna Ponce contra Coco Levy sigue su curso y se espera que en las próximas semanas sea notificado al respecto para hacer frente al presunto delito que pesa en su contra. Por su parte, otros miembros de la familia del ejecutivo y personas cercanas, como Ana Bárbara y Ariel López Padilla, han preferido mantenerse en silencio sobre esta situación.

