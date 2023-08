Talina Fernández ¡practicaba santería! Pese a que Talina Fernández era muy transparente con su vida, hasta ahora se da a conocer que la conductora era santera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 28 de junio de 2023, falleció Talina Fernández a los 78 años. Si bien, se conocían muchas cosas de su vida, pocos sabían que la conductora practicaba la santería. "Desde muy chavito [niño] mi mamá [Talina Fernández] se adentró a la santería, pero que se hizo santera, en el 92", reveló Patricio Levy, su hijo, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Tampoco es brujería, así de yuyero quidi [conjuros], prender cosas. No, no, bibidi babidipu y esas cosas, no, no tanto", continuó. "Hay ceremonias muy bonitas, hay cosas muy bonitas. Mi mamá estuvo muy metida en el rollo de la santería; nunca ejerció la santería porque ella se hizo el santo, más no le pidieron que fuera santera. Mi mamá no sabía tirar el caracol, ni todos estos rollos. Mi mamá nada más hizo el santo como para tener una protección en su vida. Es una cosa que no daña a nadie". El vástago de la famosa explicó que a su muerte, se realizó una ceremonia católica y también un rito de santería. "Se le despidió como Dios manda", confesó. "También hicimos algo de santería. Les preguntamos a los santos que hacer con las cosas de mi mami. Porque tú le preguntas a los santos si se quieren quedar o ir. Y los dejas en la basura, los tiras y ya se quedan bien, o los tiras en el mar", continuó. "Unos se fueron y otros se quedaron". Talina Fernández Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Patricio Levy también dio a conocer que sucederá con las propiedades de Talina Fernández. "[La casa de la Ciudad de México] la estamos poniendo en venta. Mi mami tenía otra casa, la cual vendió para poder comprar este terreno. Y con la chamba [el trabajo] poquito a poquito fue construyendo. Ella solita construyó la casa, sola, ninguno de sus tres maridos nunca le dijo 'Talina te voy a comprar tu casa'", mencionó. "Desde que mi mami no está, se siente ese hoyo nefasto, la soledad", continuó. "[La casa en Acapulco, Guerrero] no queremos venderla. Era la niña de sus ojos de mi mami, su rincón. Donde se paraba a ver toda la bahía".

