Talina Fernández pidió se mostrara este video tras su muerte: "Súbanlo a la red cuando haya trascendido".

La presentadora dio un conmovedor mensaje en una cena navideña con los miembros de la mencionada emisión. "Termino este año con una alegría nueva en mi corazón. Cuando uno piensa que ya se acabó y que ya no queda nada más que hacer, aparece un grupo de jóvenes, liderado por Andrés [Tovar] y me llevan, y me acogen en su grupo, ya muy hecho de mucho tiempo, y me tienen la paciencia, me dan el brazo para no me caiga, me oyen cuando tengo algo que decir y me acogen en sus casas, en sus vidas, y no tengo más que agradecimiento", menciona Fernández en este audiovisual", mencionó Fernández.