¡Talina Fernández asegura que fue operada por extraterrestres! La dama del buen decir hizo unas revelaciones impactantes al asegurar que su rodilla sanó gracias a una intervención alienígena. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En el programa Sale el sol, Talina Fernández reveló que en el pasado, gracias a unas amigas se enteró de que había unos supuestos extraterrestres que se dedicaban a sanar personas de sus dolencias y a ella terminaron curándole una rodilla fracturada. "A mí me curaron en el Ajusco unos hombres alienígenas. El lunes llego a Televisa y me dicen que los teléfonos están bloqueados de gente que quiere saber en dónde te curan con las manos unos extraterrestres. Pasó eso y sintiéndome muy mal, en la noche me habla mi mejor amiga y me dice que había ido a Toluca, se le ponchó la llanta y mientras la arreglaban estaba tomando un café y se le acercó un hombre pelirrojo, todo rojo y que a él lo habían curado unos alienígenas", contó. Su amiga le dio el número de teléfono de este señor, quien se ofreció en llevarle ante ellos: "Llegó el día de la cita, llega el hombre rojo y yo con la rodilla amolada. Nos vamos, llegamos, me bajo y México se veía abajo, pudo haber sido el Ajusco. Pasamos por una taller de vestidura de coche, entramos a una casa humilde donde estaban dos hermanos con jorongos mexicanos, un pizarrón y un cuarto como con veinte hombres de negro", aseguró. Talina Fernández Credit: NTX Fotos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando ella les comentó que en Televisa querían conocerlos para que curaran a las personas, ellos dijeron que no podían curar a todo el mundo y al comentarles que le dolía una rodilla, escuchó cómo hablaban entre ellos: "uno dijo a otra persona, '¿qué dices, le operamos? Es por la parte afuera…', pensé que me iban a anestesiar, saqué un cigarro para estar alerta y empiezo a sentir la pierna helada y ellos con los ojos cerrados movían las manos. Terminaron y empezaron a eructar, me levanto el pantalón y la pierna perfecta". Talina Fernandez Credit: NTX Fotos Después recordó: "pasado el tiempo voy con un doctor porque me torcí una pierna y me dice: '¿cuándo te rompiste la rodilla?' y yo de: 'no, nunca'. Me enseñó que sí había estado rota, era la que me habían operado los extraterrestres".

