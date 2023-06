Hijos de Talina Fernández le escondieron la gravedad de su enfermedad Pato y Coco Levy, los hijos de Talina Fernández, hablan de los últimos días de la actriz y revelan dónde descansarán sus restos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Talina Fernandez Credit: The Grosby Group Pato y Coco Levy, los hijos de la fallecida actriz y presentadora Talina Fernández, hablaron de sus últimos momentos. Sus seres queridos la velaron en su casa en la Ciudad de México, reporta El Universal. "Me dieron un diagnóstico de que con unas inyecciones podía pasarla bien y podía vivir, un año, o hasta seis u ocho años, estuvimos dos meses con infectólogos, el pronóstico era que no era una enfermedad que se iba a curar pero que podía tratarse, pero a mi madre yo le mentí, porque ella decía que lo que te mata es el diagnóstico", contó Pato a la prensa sobre la leucemia con que fue diagnosticada Talina hace unas semanas. Sin embargo, su condición probó ser más grave de lo que pensaron en un principio. "El viernes le empezó a doler el cuerpo, las piernas los brazos, leí las instrucciones de la inyección, decía que una de las reacciones podía ser dolor de huesos, pero el sábado por la mañana me dijo 'ya no aguanto llévame al hospital', y fue cuando me la llevé", recordó Pato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el hospital, Talina estuvo bajo observación, pero en 48 horas empeoró. "Salió el doctor y me dijo esto es cuestión de días", lamentó Pato. Pato Levy reveló que realizarán una misa en honor de su madre y luego será cremada. "Mi madre no quería nada fancy, nada caro, quería algo simple, algo sencillo y es lo que vamos a hacer por ella", dijo Pato, acompañado de su hermano Coco Levy. La familia llevará los restos de Talina al mar de Acapulco, donde ella tenía una casa cerca de la playa. "Le dije alguna vez que iría a donde está la virgen en Acapulco, donde se hacen esas excursiones, con una plaquita con su nombre y su fecha de nacimiento, para buceando irla a dejar al fondo del mar entre las rocas", concluyó Pato.

