Talina Fernández: "Me hubiera gustado hacer el amor con todos los novios que tuve" Talina Fernández fue muy franca acerca de su vida íntima en una charla con su nieta María Levy, ¡y lo cierto es que la dejó boquiabierta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A sus 78 años, lo cierto es que Talina Fernández no pierde ni la vitalidad ni el sentido del humor. Fue en una conversación con su nieta María Levy que la prestigiosa periodista se abrió para hablar de su vida sentimental, ¡y lo cierto es que dejó a su nieta boquiabierta! En su cuenta de Instagram, Levy compartió la entrevista que le estaba haciendo a su abuela, en la que le preguntó qué le hubiera gustado vivir en su juventud. "Me hubiera gustado mucho hacer el amor con todos los novios que tuve", aseguró Fernández. Según dijo en la conversación, le tocó nacer en una época demasiado conservadora, donde se llegaba virgen hasta el matrimonio. "No se usaba" tener relaciones sexuales con los novios. Talina Fernández Talina Fernández | Credit: Mezcalent No obstante, su nieta, entre risas, trató de consolarla. "Nunca es tarde, los podemos llamar", le dijo. La periodista envió un mensaje importante sobre la sexualidad, la cual, de acuerdo con sus palabras, no tiene edad. "Hay que vivir tu sexualidad hasta el fin de los días, ni creas que se acaba", sostuvo. Fernández es el vivo ejemplo de que nunca es tarde para encontrar el amor. El pasado año comenzó una relación con el empresario José María Fernández, de 80 años. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya tuve culto, letrado, guapo, pero un señor de mi época que podamos hablar de lo mismo que hablábamos antes, de los cines a los que íbamos, es una bendición", dijo de su novio. También dijo que ahora vive "con la certeza de que encontraste a alguien que te dice la verdad, que no te va a poner los cuernos, que es respetuoso, que tiene los modales igual que los que te enseñaron tus abuelos, que es fino, decente y educado".

