Talina Fernández revela qué ha pasado con la herencia de su hija Mariana Levy a sus nietos Tras 18 años de la muerte de Mariana Trevi, su madre Talina Fernández da a conocer cómo va la sucesión de los bienes que la fallecida actriz heredó a sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 29 de abril de 2005, Mariana Levy falleció tras sufrir un paro cardiaco. Dejó tres hijos, María, a quien engendró durante su matrimonio con Ariel López Padilla, Paula y José Emilio, quienes nacieron durante su segundas nupcias con José María Fernández El Pirru. Toda su fortuna pasó a nombre de sus tres vástagos, pero con una albacea. Ahora que el menor llegó a su mayoría de edad, Talina Fernández, madre de la actriz, revela cómo va la distribución de la herencia. "Todavía, a 18 años de muerta mi hija [Mariana Levy], no les han dado su herencia", reveló Fernández al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Tienen una albacea y debe de estar haciendo maromas y machincuepas. Se llama Carolina Capilla y era una de las mejores amigas de Mariana, está trabajando para que les den su herencia". La comunicadora dio a conocer que parte de los conflictos ocasionados con la distribución de la fortuna de su hija a sus nietos fue porque una propiedad tiene un adeudo ocasionado por el padre de los dos menores; lo cual, hizo más difícil el trámite. Sin embargo, todo podría resolverse pronto. "Pero parte de la herencia era una casa en Cuernavaca [Morelos, México]. Nada más que Pirru vivía ahí y no se podía ni venderla, ni tomar posesión", agregó. "[Deben] un millón de pesos [55 mil dólares aproximadamente] que tendrán que pagar mis nietos cuando vendan esa casa. Tenían que esperar a que José Emilio cumpliera 18 años y ya los cumplió". Talina Fernandez y Mariana Levy Credit: Mezcalent.com; The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Respecto a los conflictos que tuvo, justamente con el Pirru, que ocasionó el distanciamiento entre ella y sus nietos. "No lo quiero cerca de mi vida", advirtió. "Decidí perdonarlo, porque si no lo perdono de todo, el peso lo traigo aquí [en mis hombros]; si lo perdono me quito el peso. Ahora, perdonar no quiere decir olvidar. Me tiró mucha porquería". Talina Fernández ahora mantiene una relación cercana con los chicos; incluso, realiza un podcast con María, su nieta mayor.

