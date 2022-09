Talina Fernández habla sobre las acusaciones de abuso sexual de su hijo Coco Levy Tras evitar hablar del tema, Talina Fernández rompe el silencio sobre los señalamientos en contra de Coco Levy, Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 27 de junio de 2022, Danna Ponce dio a conocer que sufrió abuso sexual por parte de Coco Levy, quien era ejecutivo de Televisa. A partir de su denuncia, otras voces de mujeres se sumaron a la denuncia pública. La actriz, incluso, entabló un proceso legal. Durante todo este tiempo, Talina Fernández, madre del presunto victimario, había evitado hablar del tema. Ahora, rompe el silencio. "Se llama chico expiatorio. Me siento en mi interior, profundamente orgullosa de mis hijos y profundamente agradecida con la vida", mencionó Fernández al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Ahora con las feministas, las entrecomillo, que lo que están haciendo son venganzas por los diez mil, 20 mil años de patriarcado, ahora sí se van a enojar, unir y vengar. Desafortunadamente, le tocó a mi hijo [Coco Levy]". La comunicadora aseguró que "no la estamos pasando bien" en su familia y defendió a su hijo. Además, acusó a la empresa donde laboraba su vástago de no haberle respetado su trayectoria profesional y desestimó las acusaciones de la supuesta víctima. "No sé si está chiquita [Danna Ponce] pretendía dinero o qué", advirtió. "Coco tiene la consciencia tranquila, le ha afectado. Por lo pronto, lo despidieron sin ninguna remuneración", mencionó. No le pagaron los 30 años de trabajo que llevaba en Televisa; entonces, se queda sin trabajo, con su nombre por los suelos, sin dinero". Talina Fernandez y Coco Levy Talina Fernandez y Coco Levy | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Pablo Salazar/Clasos.com/LatinContent via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Talina Fernández aseguró que tanto ella como su otro hijo, Patricio, también están pasando una mala etapa porque les quitaron el programa de radio donde ambos trabajaban. Por lo tanto, está considerando vender alguno de los inmuebles de su propiedad porque no cuenta con los recursos para pagar mantenimientos tan elevados.

