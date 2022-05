¡Nunca es tarde! Talina Fernández encontró el amor a los 77 años y en un supermercado Talina Fernández demuestra no solo que el amor no tiene edad, sino que la persona indicada puede estar esperando a la vuelta de la esquina Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Talina Fernández Talina Fernández | Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Talina Fernández demuestra no solo que el amor no tiene edad, sino que la persona indicada puede estar esperando a la vuelta de la esquina. Y es que la famosa presentadora, a sus 77 años, ha encontrado el amor nada más y nada menos que cuando estaba de paso por el supermercado. Así lo reveló la mexicana al show de televisión mexicano Sale el sol, donde dijo que su actual novio es el empresario José María Fernández, de 80 años, y que es toda "una bendición". "Es un compañero, que es lo que necesitaba yo en esta vida", aseguró. "Ya tuve culto, letrado, guapo, pero un señor de mi época que podamos hablar de lo mismo que hablábamos antes, de los cines a los que íbamos, es una bendición". Además de todo, con su nuevo compañero se siente mucho más segura y fuera de peligro. "Hoy me iba a caer en una escalera eléctrica de boca, me pepenó de milagro. Yo tengo un problema de equilibrio muy grave y venía viendo unos papeles y de repente me fui para adelante y él me pepenó", contó. También explicó que ahora vive "con la certeza de que encontraste a alguien que te dice la verdad, que no te va a poner los cuernos, que es respetuoso, que tiene los modales igual que los que te enseñaron tus abuelos, que es fino, decente y educado". La historia de amor entre ambos nació en el supermercado. "Iba yo el 31 de diciembre con mi nieta María a comprar los ingredientes de la cena… y carrito con carrito una güera divina me dice 'tengo un tío que quiere contigo'… (le respondí) '¡no me digas!, ¿y cómo se llama?'… José Manuel, ya no digo el apellido, entonces le digo 'pues los invito a tomar un café el lunes", contó anteriormente la presentadora en el mismo programa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, José Manuel afirmó que conoce a la presentadora desde hace unos cuarenta años, pero nunca le había hecho caso. Y aunque están viviendo un romance increíble, aún no sabe qué les deparará el futuro. "Todo empezó con que cada quien en su casa, no sé en qué va a parar. Eso sí, no nos vamos a casar", afirmó Talina.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Nunca es tarde! Talina Fernández encontró el amor a los 77 años y en un supermercado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.