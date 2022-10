Talina Fernández ¡abre cuenta de Tinder! Con 78 años, Talina Fernández nuevamente se muestra a la vanguardia al crear su perfil en una aplicación de citas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace un tiempo, Talina Fernández ha mostrado que sus 78 años no son impedimento para tener una vida plena y feliz. Así, se tatuó por primera vez, ha decidido posar desnuda y mantiene un tórrido romance desde hace varios meses. De hecho, continúa sorprendiendo al mostrarse capaz de adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas y seguir a la vanguardia. Por ello, la conductora decidió abrir su cuenta en Tinder, la conocida aplicación de citas, como una forma de demostrar que para el amor no hay edades. Todo ocurrió durante el podcast Platicando con la abuela, que realiza en compañía de su nieta María, la primogénita de su hija Mariana Levy. Justamente, fue la joven la encargada de convencerla. "Necesito modernizarte, por favor, actualizarte. Quiero hacerte un perfil en Tinder, necesito que me des palabras que te describen", mencionó en dicha emisión. "Audaz, atrevida, extrovertida", fue como reseñó sobre su personas Fernández. "Yo en Tinder, ja ja". Justamente, la presentadora dejó claro que su actual romance, un hombre llamado José Manuel, de 80 años, es producto de no negarse a la oportunidad de enamorarse a cualquier edad. Incluso, reveló cómo lo conoció. "Llegó una güera en el supermercado y nos dijo: Tengo un tío que quiere contigo', le dije: 'Pues dale mi teléfono'", relató. "Entonces al tío lo invité a tomar café en mi casa el lunes, el miércoles me invitó a comer y a conocer su departamento, el viejo truco y me gustó tanto la arquitectura, que ese fin de semana lo invité a una pijamada en mi recámara, y ya de ahí nos seguimos". Talina Fernández Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Talina Fernández abrió, con María Levy, una nueva puerta profesional con este podcast Platicando con la abuela tras haberse quedado sin el programa de radio que encabezaba.

