Talento desconocido de Adamari López causa revuelo Si bien, Adamari López ha mostrado muchas habilidades, tenía escondido algo que ha desatado furor ¿de que se trata? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Adamari López tiene muchos talentos. En el plano profesional no solo ha demostrado ser una gran actriz, también se ha desempeñado con éxito como conductora, bailarina y ¡hasta comediante! Además, ha nivel personal ha mostrado ser una mamá muy cariñosa y preocupada por su hija Alaïa y una mujer de mucha fortaleza para sobrellevar las pruebas que le ha puesto la vida como el cáncer de mama que vivió, la muerte de sus padres y sus dos separaciones sentimentales. Pero si eso no fuera suficiente, ahora la famosa da a conocer una habilidad que era desconocida, se trata que es buena con las competencias de destreza. Así, mostró cómo lograba cumplir con diversos retos con vasos de plástico cuando estaba disfrutando de un momento de amigos. La expresentadora del programa Hoy día, pudo tirar vasos con una pelota, lanzarlo y que cayeran parados y trasladarlos con la fuerza de un globo en su boca. "¡Mood de viernes por la noche con amigos! ¿Les gusta? Díganme si quieren más ideas ¡cómo estás!", escribió para acompañar los videos con sus aciertos que dio a conocer en su cuenta de Instagram. Adamari Lopez Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Billboard SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los internautas no pudieron resistir de pronunciarse al respecto. "De repente sale este juego que es para orinarse de la risa. Yo lloré y me tape la boca pues estamos todos acostado jjjjji. Dios que risa con Adamari pensé que se iba a orinar de la risa tambiés. Felicidades, muy buen juego para despejar la mente", dijo una usuaria. "Súper, que rico es disfrutar con la familia y amigos"; "Que entretenido, lo haré en mi cumpleaños"; "Me encanta verte feliz compartiendo lindos momentos"; "Cuando quieras buscar algún juego para divertirte en familia o amigos, busca todos los videos de Adamari López. Gracias por compartirlo, me he reídoooo", y "Ada en su lado más competitivo", fueron otros comentarios. Sin duda, Adamari López sabe cómo disfrutar de la vida en compañía de amigos, pero también de familia, tal como lo dio a conocer hace unos días.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Talento desconocido de Adamari López causa revuelo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.