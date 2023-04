¡Tainy se casa! El productor puertorriqueño Tainy entregó el anillo a su novia la diseñadora puertorriqueña Yasiria Ayala Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tainy & Yasi engagement Credit: Cortesa de Castro Media Fue el domingo en el museo japonés Morikami en Florida que el productor Tainy decidió darle el anillo de compromiso a su novia Yasiria Ayala. "Todo [fue en] un estilo muy, muy de ellos", dijo en exclusiva a People en Español su publicista Andrea de Castro. "Las fotos y el lugar van muy de acorde con la personalidad de ambos". Tainy & Yasi engagement Credit: Cortesa de Castro Media Tainy y la diseñadora darán el 'sí' próximamente tras más de una década de relación. Tainy & Yasi engagement Credit: Cortesa de Castro Media En la última publicación en sus redes sociales, la dueña de la marca Burned, presumió la joya que le dio el hombre de su vida, claro que el ganador de los premios Grammy Latino y Latin Billboard no dudó en escribir orgulloso. "Mi fiance". Tainy & Yasi engagement Credit: Cortesa de Castro Media El puertorriqueño de 33 años, ingresó al mundo de la música a la edad de 16 años. Ha sido productor de entre otros, Daddy Yankee, Wisin & Yandel y Don Omar. Recientemente, ha contribuido a éxitos mundiales como "I Like It" de Cardi B con Bad Bunny y J Balvin y "No Es Justo" de Balvin con Zion & Lennox. ¡Felicidades!

