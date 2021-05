Sylvia Sáenz: "Hace 6 meses se me detectó un tumor en un ovario" La actriz de la exitosa telenovela Betty en NY compartió a través de sus historias de Instagram la complicada situación de salud que ha vivido el último medio año de su vida. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de 6 meses de mucho desgaste emocional, Sylvia Sáenz por fin ve la luz al final del túnel. La actriz mexicana, quien se hizo muy popular a raíz de su participación en la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY, donde interpretó a la superficial Patricia, ha estado batallando el último medio año de su vida contra un problema de salud que decidió enfrentar sola en Miami, lugar en el que se encontraba grabando la serie Armas de mujer. "Han sido unos meses muy cabrones", reconoció visiblemente emocionada Sáenz. "Vengo saliendo, así que perdón si estoy un poquito así como estoy, pero ya veo la luz, ya por fin hoy se me dio de alta de una situación que llevo 6 meses cargando". La actriz, que también participó en la comedia romántica 100 días para enamorarnos, explicó que a finales del año pasado "se me detectó un tumor en el ovario". "En realidad era una cosa que se llama quiste septado, que son los quistes que son propensos a que pudieran convertirse en algo maligno. Me hicieron muchísimas pruebas para descartar que fuera cáncer, cosa que quedó completamente descartada en ese momento [y] me dieron un tratamiento". Pero su situación empeoró cuando pasados varios meses comenzó a sentirse "muy mal". "El tratamiento me cayó muy mal, las hormonas me cayeron fatal. Yo tenía unos dolores de cabeza terribles, unos dolores espantosos, no tenía energía para nada, tenía unos cambios de humor de loca y le hice caso a mi cuerpo […]. El punto es que terminé teniendo que hacer una laparoscopia un poco de emergencia en donde tuvieron que hacer una biopsia porque se había desarrollado un tejido dentro del quiste que había que evaluar", compartió. Sylvia Sáenz Sylvia Sáenz fue Patricia en Betty en NY | Credit: Instagram (x2) La actriz reconoció que cometió el error de querer enfrentar todo este complejo y largo proceso sola, lo que le salió muy caro "porque emocionalmente estaba yo muy fregada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Los estudios fueron muy desgastantes, el sistema cuando estás en un país que no es el tuyo es complicado porque no lo conoces y en mi experiencia aquí fue sumamente difícil", admitió. "Se convirtió en un infierno porque para que mi seguro me aceptara que me tenían que operar tenía que ser algo que pusiera realmente en riesgo mi vida y para eso tuve que pasar muchas pruebas de cáncer, mucho estrés", aseveró. "Yo pago un seguro nada barato y creo que la salud de la mujer es algo que tendríamos que las mujeres defender más porque hasta que no estamos ahí no nos damos cuenta de lo mal que funciona", denunció. Afortunadamente, la pesadilla ya terminó para la actriz. "Después de la cirugía que tuve, mi cuerpo sanó muy bien, ya no queda nada, ya no es necesario hacer ni otra cirugía ni continuar con ningún tratamiento agresivo. Sentí que se me quitó un peso de encima que no puedo ni describir, estoy muy feliz", expresó.

