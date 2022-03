Sylvia Pasquel responde a declaraciones de Alejandra Guzmán asegurando que no hay una relación cercana Sin tapujos, Sylvia Pasquel se pronunció ante las revelaciones que dio a conocer su hermana Alejandra Guzmán sobre el trato que mantienen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En diversas ocasiones, se ha especulado sobre la relación familiar que mantienen Alejandra Guzmán y Sylvia Pasquel; si bien, han mencionado que como cualquier trato entre hermanas tienen desacuerdos, no hay mayores conflictos. Por ello, llamó la atención que la rockera mexicana diera a conocer que su trato no es tan estrecho como se pensaba. "A mi hermano Luis Enrique lo amo, y con mi hermana Sylvia [Pasquel] pues casi nunca la vi; realmente soy más apegada a mi hermano, y siempre lo seré, entonces eso no ha cambiado, pero cuando nos vemos en la Navidad nos queremos, cenamos, platicamos", mencionó a los medios de comunicación. "No es que quiera más a uno que a otro, pero mi hermano de sangre, de madre y padre, es Luis y lo amo y él ha estado en el hospital conmigo seis meses y creo que es el que más amo de toda mi familia". Ante ello, Pasquel fue cuestionada al respecto y dejó claro que hay convivencia habitual con sus hermanos y con su madre Silvia Pinal. "Creo que cada quien puede opinar lo que siente, sin necesidad de que el otro tenga que responder a eso. [Alejandra Guzmán] me quiere, convivimos, estamos cerca, porque la casa de mi mamá, la de mi hermano y la mía están en el mismo terreno. Entro y veo a mi hermano. O llego a mi casa y está Alejandra con mi mamá o está Luis Enrique en la cocina desayunando. Nos vemos cotidianamente", aclaró a los medios de comunicación. Sylvia Pasquel y Alejandra Guzman Sylvia Pasquel y Alejandra Guzman | Credit: mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sí [hay amor de familia]", agregó. "Ya lo que digan los demás o que cada quien haga su interpretación de lo que dicen pues ya es problema del otro". Sylvia Pasquel no quiso dar mayor importancia al tema y aseguró que sigue ocupada en sus compromisos profesionales.

