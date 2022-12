Sylvia Pasquel se pronuncia ante demanda de Lucía Méndez Los conflictos suscitados entre Lucía Méndez y otras colegas durante su participación en un reality podrían irse al plano legal por parte de esta famosa. ¿Qué opina Sylvia Pasquel como una afectada? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El elenco de Siempre reinas estuvo conformado por Lucía Méndez, Sylvia Pasquel, Laura Zapata y Lorena Herrera. Al término del reality, las dos últimas dieron a conocer que la cantante se había comportado de manera prepotente y exigiendo en demasía. La intérprete de "Corazón de piedra" se defendió, pero ante los ataques de dichas compañeras en el reality, advirtió que tomaría acciones legales por haber afectado su imagen pública. Ante ello, Pasquel fue cuestionada al respecto y, al parecer, desestimó dicho proceso jurídico por parte de su colega. "No me importa", advirtió, en tono de canto y burla, al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No hay tema. Nada que decir". De hecho, cuando fue cuestionada sobre una segunda temporada del mencionado programa, reveló que "en eso estamos", negociando para lograr los acuerdos pertinentes. De hecho, los productores han asegurado que existirá una nueve entrega pero se deberá encontrar un reemplazo para Méndez; de hecho, hay varios nombres que se han puesto en la mesa, incluyendo el de Verónica Castro. Además, ante la posibilidad de que pudiera ser Laura León, la hija de Silvia Pinal no dudó en opinar al respecto. "[Laura León] es una reina", mencionó. "[Pero su contratación] ya no depende de mí". Lucia Mendez y Sylvia Pasquel Credit: Mezcalent (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Habrá que esperar para saber si el litigio legal que interponga la protagonista de la película Los renglones torcidos de Dios en contra de Sylvia Pasquel y Laura Zapata proceda de manera adecuada. De igual forma, se espera que se confirme la segunda emisión del polémico reality y quién será la famosa que supla a Lucía Méndez.

