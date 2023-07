Sylvia Pasquel habla abiertamente de la vida sexual a sus 72 años Como otras famosas, Sylvia Pasquel quiere acabar con el mito que las personas con los años terminan con su vida sexual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando llega la vejez, se cree que se acaban los sentimientos románticos y las personas se dedican a pasar con tranquilidad sus últimos años. Este pensamiento poco a poco va perdiendo fuerza cuando famosas como la fallecida Talina Fernández reveló que tenía una vida sexual activa y había vuelto a encontrar el amor. Ahora, Sylvia Pasquel da a conocer que tiene un romance con un caballero a quien conoció en una aplicación de citas y eso incluye encuentros íntimos. "Tengo un amigo-novio que cuando queremos nos vemos y cuando no, no. No hay obligación y así está padre. Ya tengo un rato con él", reveló Pasquel al programa de televisión Ventaneando (TV Azteca). "[Nos conocimos] en el Tinder. Es que cuando hice la serie de Reinas me pusieron en el teléfono el Tinder porque había una dinámica que yo me inscribía en esa app. Y como no manejo esas aplicaciones, se quedó en el teléfono. Ya empecé a ver y le puse likes a algunos, a desechar a otros. Tengo varios amiguitos del Tinder, muy buena onda. Tuve suerte. Uno que es mi amigo novio y los demás son amigos". La actriz también habló de que a sus 72 años la vida sexual no se cierra y dio detalles al respecto. "Hay una generación que está abajo de nosotros que cree que porque ya llegas a cumplir años, ya no pasa nada sexualmente; que ya no hay líbido, no hay placer, gusto, deseos y eso es mentira", advirtió. Sylvia Pasquel Credit: Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Sigue teniendo uno los deseos, sigue teniendo uno las ganas de hacer el amor, sientes. Claro que físicamente hay cambios, en la mujer sobretodo. Bueno, en el hombre también, que se tiene que tomar la pastillita azul", continuó. "Ya lo toma uno de una manera diferente. Ya lo vive uno de una manera más pacífica, menos arrebata, piensa uno mejor, eres más prudente, más comprensivo". Sylvia Pasquel también confesó que su familia ya lo conoce, pero quiere mantenerlo en privado. "A todos les cae bien, mencionó. "No tiene caso que estemos dándonos publicidad. Estamos bien así".

