Sylvia Pasquel revela si hay conflicto con Alejandra Guzmán Tras la polémica de un pleito entre las hermanas Sylvia Pasquel y Alejandra Guzman, desatado luego del homenaje a Silvia Pinal, se revela lo que sucede. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 29 de agosto de 2022, Silvia Pinal recibió un gran homenaje en el recinto del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Algunas de sus familiares como Stephanie Salas y Camila Valero, nieta y bisnieta, respectivamente, participaron en algunos de los actos en honor de la famosa actriz mexicana. Sin embargo, Alejandra Guzmán mostró una clara molestia ante su falta de participación en algunos de los segmentos. "A mí no me tocó cantar, pero quiero agradecerte, madre, todas las cosas que nos has demostrado que cualquier mujer puede hacer", expresó la rockera en aquel momento. Ese comentario desató polémica sobre un conflicto entre la cantante de "Flor de papel" y su hermana Sylvia Pasquel, quien fue la encargada de preparar el evento. Ahora, la actriz revela si hay pleito familiar. "Siempre me quieren enemistar a mí con Alejandra, no sé por qué", advirtió a los medios de comunicación. "No sé por qué no me enemistan con Rocío [Banquells], Mary Paz [Banquells] o con mi hermano [Luis Enrique Guzmán]], a lo mejor porque Alejandra tiene un carácter muy fuerte, también soy una persona que habla las cosas claras. Mi hermana y yo nos llevamos bien, tenemos diferencias [como todos los hermanos]", agregó. "Se ve que estamos todos contentos y no tenemos por qué fingir porque estamos en una foto con cara de: 'ay, qué felices estamos'". Sylvia Pasquel y Alejandra Guzman Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sylvia Pasquel dejó claro que la familia está unida. "Al final, convoco y el que se sube al tren, pues se sube y el que no, tampoco. Siempre nos han querido enemistar y, por más que nos enemistan [no lo logran]", continuó. "Está el detrás de cámaras. Estábamos jugando, riéndonos; Ale estaba acabándose toda la caja de pañuelos por lo que sudaba, porque se había puesto un suéter. Cosas que pasaron chistosas en familia".

