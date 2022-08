Sylvester Stallone y su esposa Jennifer Flavin se separan después de 25 años de matrimonio Ha sido Flavin quien solicitaba el divorcio al actor de 76 años este viernes. El protagonista de Rocky le declaraba su amor el pasado mayo . "Solo espero que cumplamos otros 25 más juntos" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Flavin, esposa de Sylvester Stallone, le pidió el divorcio el pasado viernes al actor después de 25 años de matrimonio. Así lo informó PEOPLE. Flavin, de 54 años, acudió a la corte del Condado de Palm Beach, en Florida donde solicitó una petición para "la disolución del matrimonio". La pareja se había casado en 1997, aunque su relación había comenzado años antes, exactamente en 1988 en un restaurante de Beverly Hills, California. Sylvester Stallone y Jennifer Flavin Sylvester Stallone y Jennifer Flavin | Credit: (Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic) Por el momento no se han hecho públicas las posibles razones de esta ruptura y el representante de Sylvester no dio comentarios sobre lo sucedido al ser preguntado por nuestra revista hermana. La pareja comparte 3 hijas, Scarlet, de 20 años, Sistine, de 24, y Sophia, de 25 y nada hacía presagiar este triste desenlace de la pareja. De hecho, el pasado mes de mayo, con motivo de su 25 aniversario de bodas, el actor le dedicó unas emotivas palabras a Jennifer. "Feliz 25 aniversario a mi maravillosa esposa. No hay suficientes palabras para describir lo que esta mujer tan generosa, dedicada y paciente ha significado en nuestras vidas. ¡Solo espero que pudiera haber otros 25 más! ¡Gracias, mi amor!", le expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La última aparición en redes de Jennifer fue el pasado 10 de agosto junto a una foto con sus hijas y unas palabras que hacían presagiar que algo cojeaba. "Estas chicas son mi prioridad, nada más importa. Las 4 juntas por siempre", escribió. Hacía tiempo que la ya expareja no se dejaba ver unida en las redes. De hecho, Stallone sorprendía a sus seguidores en Instagram hace días por publicar una foto con su exmujer, Brigitte Nielsen. Unas pistas que apuntaban hacia este triste final.

