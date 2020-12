Close

Suzette Quintanilla sobre la nueva serie de Selena: "Hay una persona que desearía la viera con todos nosotros" Los hermanos de la legendaria Reina del Tex-Mex se muestran más que orgullosos de compartir su vida con una nueva generación por medio de su serie de Netflix. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El gran día llegó para Suzette y AB Quintanilla, quienes estaban contando los minutos para ver el estreno de la nueva serie sobre su lucha y la vida de su fallecida hermana, Selena. Los orgullosos músicos compartieron su felicidad a través de sus redes sociales e invitaron a sus seguidores a disfrutar la historia de la legendaria intérprete tejana en Selena, The Series, la nueva producción Netflix que se presentará a partir de hoy en más de 190 países, según Suzette. “¿Están listos?”, preguntó ella a tan sólo unas horas del estreno. “¡Véanla! Esta noche la serie de Selena”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Emma McIntyre/Getty Images Los días previos al estreno han sido sin duda muy emotivos para la hermana mayor de la cantante, que en sus redes sociales expresó su orgullo por los logros que Selena continúa cosechando a más de 25 años de su muerte. “Esta serie no es la película, es [algo] más. Es sobre nuestra vida, la lucha para llegar a lo que parecía inalcanzable”, escribió junto a una fotografía de la cartelera promocional en Corpus Christi, TX. “Nunca pediré disculpas por lo que hacemos con nuestra familia. Estoy agradecida por esta plataforma gigante que nos han dado en Netflix. Este tipo de oportunidades no suceden a menudo a los latinos”. Image zoom Credit: Instagram La otrora baterista de Selena y Los Dinos explicó que esta nueva serie sobre la vida de la cantante muestra la lucha de toda una familia mexicoamericana de Texas que trabajó hasta el cansancio y jamás se rindió hasta lograr sus metas —una lucha con la cual millones de personas se pueden identificar. Image zoom Credit: Netflix Además aseguró que si su historia inspira a una sola persona, contarla ha valido la pena. “Todos tenemos sueños y tenemos metas, y aunque Selena no está aquí, eso no cambia la historia… Sólo con inspirar a una sola persona es ganancia en mis ojos”, expresó Suzette en su cuenta de Instagram. Image zoom Credit: Instagram Añadió que si bien la serie se verá en más de 190 países no puede evitar sentir nostalgia al pensar que su protagonista no la verá junto a su familia. “Solamente hay una persona que desearía la viera con todos nosotros”, escribió refiriéndose a la cantante. Image zoom Credit: Netflix Selena fue asesinada en marzo de 1995 por la presidenta de su club de fans que actualmente cumple una sentencia de cadena perpetua. Según reportes, esta podría ser elegible para recibir libertad condicional tras cumplir 30 años en prisión en marzo del 2025.

