Suzette Quintanilla rompe en llanto al escuchar una vieja entrevista de Selena La baterista de Los Dinos compartió una entrevista del baúl de los recuerdos donde su hermana le envía un peculiar y cariñoso saludo. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A escasos dos meses de que se cumplan 26 años del asesinato de la cantante Selena Quintanilla-Pérez, Suzette Quintanilla, no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al escuchar a su hermana en una grabación de una vieja entrevista de radio. Como parte del popular reto #retrojueves de Instagram, donde los usuarios comparten fotos y vídeos del recuerdo, la baterista de Los Dinos recordó a la leyenda de la música tejana con el fragmento de un audio en el que la cantante no puede dar por terminada la charla, sin antes enviar un cariñoso saludo a su hermana, que no se encontraba presente. "En toda esta conversación que hemos tenido, ni siquiera saludé a mi hermana que está escuchando en este momento", dice la desaparecida intérprete al locutor en la grabación. "Suzette, si estás escuchando en estos momentos, solo quiero decirte: 'hola Buffy'…Te amo". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La hermana mayor de la cantante no escondió su emoción y a través de sus redes sociales, confesó sus sentimientos al escuchar a su hermana. "Sí, lloré tanto cuando escuché esto", exclamó Suzette. En la entrevista en inglés, de la cual se desconoce la fecha, Selena explicó que el apodo de su hermana es un cariño con el que se dirige a todas sus amigas, derivado de la palabra búfalo. "Todas nuestras amigas nos llamamos así entre nosotras. Es un cariño, como decir 'hola amor, hola linda'", explica la cantante. El próximo 31 de marzo se cumplirán 26 años del asesinato de la cantante a los 23 años a manos de la presidenta de su club de fans. Su historia y trayectoria se ha contado en series como la reciente Selena: The Series de Netflix.

