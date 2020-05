Suzette Quintanilla: cada día más parecida a su hermana Selena By Mayra Mangal ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Getty Images; Mezcalent A punto de cumplir 53 años, la hermana de la desaparecida reina del Tex-Mex guarda un parecido cada vez más sorprendente con la cantante que este 2020 cumpliría 49 años. ¡Dale una mirada a sus fotos! Empezar galería Por siempre unidas A solo días del que hubiese sido el cumpleaños número 49 de Selena Quintanilla, Suzette compartió esta foto inédita que mostraba a ambas hermanas con claras diferencias y estilos. 1 de 7 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Las cosas cambian Image zoom La diva de Corpus Christi, TX, marcó a toda una generación no solo con su música, sino también con su inconfundible estilo y en este 2020 se marca el aniversario número 25 de su triste partida. 2 de 7 Applications Ver Todo Gotitas de agua Como podemos ver, con el tiempo su hermana se va pareciendo más a ella. Basta mirar esta foto que compartió hace solo unos días en su Instagram. 3 de 7 Applications Ver Todo Advertisement Inconfundible La mirada de la estrella y su belleza recia y con carácter han inspirado colecciones de moda, belleza y un regimiento de fans, que incluye a las hermanas Kardashian, Demi Lovato y América Ferrera. 4 de 7 Applications Ver Todo Felina Suzette exhibe esa misma belleza felina que cautivó a millones. 5 de 7 Applications Ver Todo La sonrisa del millón Image zoom Getty La inconfundible sonrisa de la intérprete de "Como la flor" no se olvida. 6 de 7 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Deslumbrante Suzette ha heredado esa misma sonrisa que caracteriza a los Quintanilla. 7 de 7 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

