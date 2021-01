Close

Suspenden la cuenta de Twitter de Paty Navidad y le llueven los memes La suspensión se produce a las horas de haber publicado un tweet apoyando la intrusión violenta de los asaltantes al Capitolio. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana la cuenta de Donald Trump no era la única suspendida por Twitter, la de Paty Navidad también era cerrada temporalmente. El hecho tenía lugar poco después de su polémica publicación en dicha red apoyando las revueltas de seguidores de Trump en el Capitolio. Un hecho que definía como una "lucha por la libertad y los derechos de los verdaderos patriotas de Estados Unidos". La anulación de su cuenta ha provocado todo tipo de reacciones, en su mayoría memes de lo más ocurrentes entre los que se incluye el de Eugenio Derbez. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1347695665225207808%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.televisa.com%2Fnoticias%2Fmejores-memes-y-reacciones-a-la-suspension-de-trump-y-paty-navidad%2F ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1347678660438839296%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.televisa.com%2Fnoticias%2Fmejores-memes-y-reacciones-a-la-suspension-de-trump-y-paty-navidad%2F Esta no es la primera vez que Paty arma un fuerte revuelo en las redes. Con la pandemia, sus opiniones conspirativas sobre el coronavirus asegurando que era una herramienta para "hipervigilarnos" ocuparon titulares día sí y al otro también. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Recientemente escribió que familiares suyos se habían recuperado de la COVID-19 con "tecitos de guayaba y aspirinas". Declaraciones que también llevan a pensar que esta hubiera sido otra de las razones por las que cerraron su cuenta. Por el momento se desconoce cuándo podría ser rehabilitado su polémico perfil.

