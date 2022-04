Suspenden fiesta de 15 años de la hija de Thalía Sabrina Sakaë, la primogénita de Thalía y Tommy Mottola, cumple 15 años. Ahora, se da a conocer que la fiesta que le estaban preparando desde el año pasado se suspendió ¿por qué? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La hija mayor de Thalía, Sabrina Sakaë, está próxima a cumplir 15 años. Llegar a esa edad resulta muy especial entre los mexicanos; por ello, desde octubre de 2021, se dio a conocer que sus padres le estaban preparando una gran fiesta para festejarla. Sin embargo, hace unos días se informó que la celebración ha sido suspendida y comenzaron a surgir una serie de hipótesis al respecto; primero se mencionó que era porque la actriz y su esposo, Tommy Mottola, atravesaban por problemas financieros; posteriormente, se rumoró que la cancelación era porque la pareja atravesaba por una crisis matrimonial. Ahora, el diseñador mexicano Mitzy, quien está a cargo del vestido de la jovencita para tal festejo, revela la verdadera razón por la que la intérprete de "Amor a la mexicana" ha decidido parar por un tiempo tan importante celebración; se debe a la condición de salud por la que su abuela Eva Mange está atravesando. "Ahorita está suspendida [la fiesta de Sabrina], No sabemos nada", explicó a los medios de comunicación. "Thalía está respetando lo que está sucediendo con [el delicado estado de salud de] su abuela [Eva Mange]. Se debe más a su abuelita que a otra cosa", mencionó. "De los 15 años nada. No sé si se vaya a suspender, realmente. Aunque ustedes [la prensa] no lo crean, [Thalía] está cien por ciento al pendiente de su abuela. En todos los aspectos ella está atenta, está pagando todo, que no le haga falta ni un peso para su abuelita". Thalía junto a su familia Thalía junto a su familia | Credit: Michael Tran/FilmMagi SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien la protagonista de la telenovela María Mercedes suele ser muy abierta con sus fanáticos en redes sociales, hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto. Pese a ello, Mitzi reiteró que Thalía "está al pendiente de todo lo que se refiere a su abuelita". Solo el tiempo dirá que sucederá con la fiesta de 15 años de Sabrina.

