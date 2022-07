Se da a conocer que Susana Dosamantes vendió todo por apoyar la carrera de Paulina Rubio El amor de Susana Dosamantes por su hija Paulina Rubio quedó demostrado cuando la cantante se lanzó como solista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que Paulina Rubio es toda una estrella de talla internacional; sin embargo, cuando decidió emprender una carrera en solitario tras formar parte del exitoso grupo mexicano Timbiriche las cosas no fueron tan sencillas como esperaba y ante el rechazo de diversos empresarios y disqueras que no creían en ella, fue su madre, Susana Dosamantes, quien decidió hacer todo por ayudarla profesionalmente. "[Susana Dosamantes] vendió su casa, sus pertenencias y cosas de valor para llevarse a su hija a España, para que la conocieran los grandes compositores de allá y hacerle las canciones con las que logró Paulina Rubio destacar a nivel internacional", reveló Norma Lazareno, amiga cercana de Dosamantes a los medios de comunicación. "Admiro, respeto y reconozco que Susana Dosamantes, incluso, descuidó un poco su carrera en México, con tal de apoyar y encumbrar a su hija, que el talento lo tenía, pero las circunstancias en México no eran las más adecuadas para ella". De acuerdo con la actriz, su colega se dedicó por completo a su hija y apoyó su lanzamiento como solista, sin importar que era una figura del espectáculo mexicano. "Vendió todo y dejó el cine mexicano, que era una gran estrella, para atender y cuidar los intereses de su hija, y mira el resultado: es una gran, gran estrella Paulina Rubio", relató. "La fe y decir 'si aquí no te ayudan como creo que lo mereces, vámonos'. Y así fue". Susana Dosamantes y Paulina Rubio Susana Dosamantes y Paulina Rubio | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Norma Lazareno solo tiene palabras afectivas para Susana Dosamantes y siempre la tendrá en su mente con gran cariño. "No se le puede recordar más que de una manera linda y bella porque era una dama, una gran compañera y la admiro mucho", concluyó.

