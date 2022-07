El último mensaje de Susana Dosamantes que dejaba entrever que algo no iba bien Este ha sido el escrito de la primera dama de la escena mexicana que en su momento nadie entendía y que hoy cobra más sentido que nunca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este sábado, Paulina Rubio y su familia informaban de la triste noticia del fallecimiento de la primera actriz mexicana, Susana Dosamantes. A través de un sentido comunicado, informaban del desenlace después de que el pasado mes de abril se diera a conocer que fue diagnosticada con cáncer de páncreas en febrero del 2022. Millones de fans y seguidores de todo el mundo le han dejado mensajes de amor y dolor en sus redes sociales agradeciéndole su arte y su trabajo durante tantas décadas televisivas y cinematográficas. Llamó especialmente la atención uno de los escritos que la artista, entonces de 74 años, publicó poco después de conocer lo que le pasaba. Unas palabras que entonces no cobraban sentido para nadie, pero que hoy se comprenden mejor que nunca. Susana Dosamantes Susana Dosamantes | Credit: Mezcalent En esta publicación de Instagram datada el 11 de marzo, esta gran dama de la escena compartió un post sencillo que pasó bastante desapercibido, una frase hecha como muchas otras que se publican en redes sobre la vida. Los usuarios de Instagram hoy han regresado a esa publicación para responderla con todo el cariño y desearle un buen viaje. "Que pase lo que tenga que pasar", leía el escrito. Esta frase la publicaba un mes después de que saber qué tenía. Ahora todos entienden a qué podía referirse la artista con estas 7 palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia compartió un comunicado para informar de muerte. Además, sus hijos, Paulina y Enrique Rubio, también le dedicaron unas palabras desde sus respectivas redes. "Mi madre murió hoy a las dos de la tarde en Hospital Mount Sinai de la Ciudad de Miami Beach a los 74 años víctima de una complicación de Cáncer de Páncreas que se le había detectado en el mes de febrero…", informó Enrique. Su hermana también le honró con unas palabras cargadas de amor y admiración a la mujer que no solo le dio la vida, sino que además fue su mayor cómplice. Que en Paz Descanse.

