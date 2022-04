Susana Dosamantes, madre de Paulina Rubio, reacciona tras darse a conocer que tiene cáncer Se ha hecho público que Susana Dosamantes fue diagnosticada con cáncer de páncreas ¿qué dice la actriz al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Susana Dosamantes dio a conocer que la actriz ha sido diagnosticada con cáncer de páncreas y ahora se encuentra recibiendo el tratamiento correspondiente en el hospital Monte Sinaí de Miami, Florida. La madre de Paulina Rubio se pronunció sobre lo que estaba ocurriendo. "Te haré saber cómo va todo; estoy haciéndome el check up, mi marido también. Pero ya sabes que aquí uno tiene que confesar si vas a operarte las hemorroides o las adenoides [en tono de broma]", mencionó Dosamantes a Paty Chapoy, titular del programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Te mantengo informada, ahí ando en check ups porque pero porque soy muy prevenida". La intérprete de Eva Tita Vda. de Montiel en la telenovela Si nos dejan, aprovechó para hablar sobre los nuevos conflictos por los que atraviesa su hija, debido a que se rumora que Gerardo Bazúa, padre del hijo menor de La chica dorada, solicitó la patria potestad de Eros. Además, quieren sacar textos donde hablarán de su historia con la cantante. "Mucho que platicarte querida, que andan los niños [Gerardo Bazúa y Nicolás Vallejo Colate, ex parejas sentimentales de Paulina Rubio] como siempre, aprovechando que Pau saca libro, [ellos dicen] 'saquemos libro'", concluyó. Paulina Rubio y Susana Dosamantes Paulina Rubio y Susana Dosamantes | Credit: (Photo by Manny Hernandez/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, Susana Dosamantes ya está tomando las medidas necesarias para tratar de curar su padecimiento y está recibiendo el apoyo de su pareja sentimental, Luis Rivas; así como de sus hijos Paulina y Enrique Rubio, y sus nietos. La familia confía en la completa recuperación de la actriz y tiene plena confianza en el equipo médico que la está atendiendo.

