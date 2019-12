Susana Dosamantes defiende a su hija Paulina Rubio y llama "patéticos" a los ex de la artista La primera actriz mexicana mandó un mensaje rotundo a las exparejas de su hija por su última batalla legal en los tribunales con Colate. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una madre saca las uñas por sus hijos cuando siente que son atacados. Susana Dosamantes es el vivo ejemplo de ello. La primera actriz ha vuelto a hablar alto y claro en contra de las exparejas de Paulina Rubio a quienes ha dedicado un adjetivo calificativo bastante negativo. “Mientras Pau trabaja y trabaja para mantener a sus hijitos, los otros bla bla bla, ¡qué patéticos!”, ha escrito la veterana artista en su perfil de Instagram. La nueva batalla legal de la cantante con Nicolás Vallejo Nájera es lo que ha hecho explotar a la progenitora. Colate exigía ante los tribunales poder disfrutar a su hijo Andrea estas navidades y el juez le dio la razón. El español lo contó feliz a los medios y de ahí la reacción de Dosamantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De sobra es conocido el mal rollo de Paulina tanto con Colate como su último ex, Gerardo Bazúa. Desafortunadamente la conflictiva relación afecta a los hijos que tienen en común y la falta de entendimiento no tiene visos de que vaya a terminar. Colate finalmente podrá llevarse a su hijo a España en estas fiestas y sus entrevistas a los diferentes programas televisivos contando este enfrentamiento con Paulina, quien asegura no se lo permitía, no deja a la intérprete de “Ya no me engañas” en el mejor lugar. La cantante no está sola y así lo ha querido demostrar su madre, siempre a su lado en los peores momentos. Paulina, en cambio, prefiere guardarse lo que siente y no compartirlo con los medios. Advertisement

