Se revela supuesto romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny Los famosos Kendall Jenner y Bad Bunny han sido vistos juntos en dos ocasiones; en una de ellas, se rumora que estaban dándose muestras de amor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, han surgido un rumor que asegura que Kendall Jenner y Bad Bunny mantienen un romance. Primero, surgió un rumor donde se aseguraba que la modelo y el reguetonero habían sido vistos, la semana pasada, besándose en un club de Los Ángeles, California que lleva por nombre Bird Streets Club. Ahora, se menciona que ambos famosos estuvieron en un restaurante de la misma ciudad estadounidense, llamado Wallys, donde supuestamente también se encontraban cenando Hailey y Justin Bieber, quienes supuestamente eran sus acompañantes; de hecho, la integrante de la dinastía Kardashian-Jenner es conocida por su gran amistad con la esposa del cantante de origen canadiense. El medio estadounidense TMZ dio a conocer unas fotografías de la influencer y el representante de música urbana saliendo del establecimiento , ubicado en Beverly Hills, el sábado por la noche. Ella salió, a las 11:06 PM, custodiada por un equipo de seguridad y vistieron un conjunto en color marrón como formado por un top corto y pantalones. Previamente, aunque sólo minutos antes, el cantante, quien portaba con una gorra verde militar y una chaqueta en color café, abandonó el lugar. Kendall Jenner y Bad Bunny Credit: Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy/Kevin Mazur/Getty Images for Atlantis The Royal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Parece que ella estaba tratando de evitar a los paparazzi, y él se escapó. No había muchos allí y creo que uno de los fotógrafos no se dio cuenta de quién era", informaron medios estadunidenses. Por su parte, el matrimonio Bieber salió por la puerta trasera una hora antes de la salida de sus supuestos acompañantes. Si bien, este encuentro ha desatado una gran revolución pública, Kendall Jenner y Bad Bunny han preferido mantenerse en silencio al respecto.

