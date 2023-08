Supuesto novio de Galilea Montijo ya no oculta su amor hacia la conductora Isaac Moreno, un modelo de origen español, ha sido relacionado sentimentalmente con Galilea Montijo. Si bien aún o hay nada confirmado, el hombre no duda en demostrarle su amor de manera pública. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde haces unos meses, Galilea Montijo ha sido vista y relacionada sentimentalmente con Isaac Moreno, un modelo. Si bien la conductora de La casa de los famosos no ha hecho oficial su idilio, parece que la relación va en serio porque el hombre de 37 años ya no duda en demostrarle su amor a la famosa. De hecho, la presentadora de Pequeños gigantes no dudó en invitarlo a una de las emisiones del reality de celebridades donde bailó y hasta posó junto a Manuel Turizo, quien estuvo como invitado musical. "¿Chooooooo? Flipa mi niño", escribió Montijo a Moreno en la publicación que este último hizo durante su visita a dicho programa; incluso, puso emoticones con besos y ojos de corazón. "Galilea Montijo ¡¡Flipa mi niña!! Moquitooooo", respondió el español a la también actriz. Incluso, no duda en pronunciarse cuando la conductora de Hoy hace pública alguna imagen. De hecho, cuando está se mostró abrazando a su hijo Mateo, el modelo no dudó en poner emoticones con ojos de corazones; lo cual, fue respondido por ella con la misma imagen, así como besos y corazones rojos. Galilea Montijo Credit: Denise Truscello/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, abiertamente le dijo "Te amo", hace unos días, cuando Montijo se mostró muy sexy y respondió al mensaje con corazones rojos. "Ah caray; aplausos para la Gali, que buen gusto. Y recuerden en estos tiempos el te amo es el te quiero de tiempos atrás cualquiera lo dice"; "¡¡¡Solo puedes decir que gali tiene muy buen gusto chao!!!"; "Ese hombre se ve súper afeminado"; "Ahora es tan fácil decir 'te amo'", y "Wow te amoooo frase fuerte. Que disfruten el momento", fueron algunos comentarios de los cibernautas. Habrá que esperar para saber si Galilea Montijo hace oficial su relación con Isaac Moreno o solo es un idilio pasajero.

