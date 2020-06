"Ardido", "despechado". ¡Supuesta novia infiel de Vadhir Derbez contesta al actor! Después de hacer un video dolido por el engaño de su novia, la tiktoker Diana Larume contraataca contra el actor en otro directo en redes sociales. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de un primer episodio de la telenovela en la vida real de Vadhir Derbez, llega el segundo. El joven actor hacía pública una infidelidad de una novia con la que llevaba nueve meses. Ante tales acusaciones, Diana Larume, la tiktoker con quien se le relacionaba sentimentalmente desde hace meses ha salido a la palestra para defenderse y decir unas cuantas cosas de su última relación. Por mucho que el hijo de Eugenio Derbez salió en defensa de la joven asegurando que no se trataba de ella, ya era demasiado tarde. Los haters arremetieron contra ella y la estrella en redes sociales, que ya cuenta con más de un millón de seguidores en Tiktok, respondió con todas las letras. "No está padre que hablen negativamente de ti en público para perjudicarte solo porque ya no quieres estar con esa persona", dijo en un vivo de Instagram. Sin nunca mencionar el nombre de Vadhir, a buen entendedor pocas palabras, la influencer aseguró que lo suyo había sido una "relación tóxica", "complicada" y que la persona en cuestión le hacía sentir "asfixiada". En su mensaje aseguró que había recibido mucho odio en las redes por culpa de "una personita que se le hizo fácil por dolido, por ardido, por despechado, por inmadurez, no sé (...)", explicó a sus fans en este video. En él asegura que no es un ataque contra nadie, su intención era explicar "cómo me siento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez pasó la tormenta y llegó la calma, Diana compartió una foto y un mensaje en IG mucho más positivo y con la intención de dejar esta pesadilla atrás. "Llegué a la conclusión de que cada quien es diseñador de su propio universo; con sus creencias, pensamientos y acciones, siempre actúa con buen corazón, vibra alto y sé agradecido porque todo es devuelto a ti como un boomerang", escribió. La supuesta expareja compartía este vivo en redes sociales lleno de complicidad y sonrisas interminables de enamorados hace tan solo unos meses. Un momento que ya es historia y que deja a Vadhir de nuevo compuesto y sin novia. Seguro que un motivo de alegría para muchas.

