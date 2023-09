Se reporta supuesta muerte de la influencer mexicana Michelle Lizárraga La Bellota a los 23 años Los reportes extraoficiales aseguran que Michelle Lizárraga La Bellota a los 23 años murió de manera inesperada ¿qué le pasó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el pasado 8 de septiembre de 2023, han estado circulando diferentes versiones sobre la supuesta muerte de Michelle Lizárraga, quien, según reportes extraoficiales que han sido dados a conocer por diversos medios de comunicación, falleció ahogada en Sinaloa, México. Según se ha mencionado, la influencer conocida como La Bellota, habría caído con su auto, un Volkswagen Jetta color negro, a un canal de riego de la comunidad de San Francisquito en Mazatlán. Al parecer fueron unos trabajadores de la construcción quienes la encontraron y dieron el aviso a las autoridades; quienes al llegar al lugar del accidente sacaron el vehículo del auto y a su tripulante, a quien trataron de reanimar sin éxito porque ya había muerto. Aunque medios locales han comentado que la identificaron a partir de algunos tatuajes que la joven de 23 años tenía en su cuerpo como el número 666 en el brazo derecho y una cruz en el brazo izquierdo. Como procede en estos casos, el cuerpo fue trasladado para que se le practique la necropsia correspondiente y se proceda a confirmar, de manera oficial, que se trata de Lizárraga. La prensa local ha comentado que se llevará a cabo una investigación. Michelle Lizárraga "La Bellota" Credit: Michelle Lizárraga "La Bellota" TikTok SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a estos detalles, la policía no han confirmado ni negado estos hechos, ni tampoco el deceso de la chica. Pese a ello, en algunas redes sociales, se han revelado algunos detalles del funeral de Michelle Lizárraga La Bellota; el cual, se llevará a cabo en un inmueble de la zona Lomas del Guayabo, que se dice es cada de la abuelita de la chica, quien recibe el nombre de Goya.

