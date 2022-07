El supermodelo español Carlos Izquierdo es detenido por fraude millonario a Amazon Carlos Izquierdo deberá dejar las pasarelas para comparecer ante las autoridades por este grave delito con la empresa global. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 21 de julio de 2022, se dio a conocer que Carlos Izquierdo fue detenido por las autoridades tras comprobarse que es líder, junto a su hermano gemelo, de una banda delictiva que ocasionó un fraude por poco más de 500 mil dólares a la empresa Amazon. De acuerdo con el diario español ABC, en enero de 2021 los servicios de seguridad de dicha compañía informaron a la policía de España de este presunto ilícito; así, las comisarías de Hortaleza y Coslada-San Fernando resolvieron el caso. Según informaron otros medios de comunicación, las investigaciones determinaron que el modelo, originario de dicho país, junto a otras 24 personas, crearon cientos de perfiles falsos en la página de esta empresa para adquirir productos tecnológicos tales como celulares y computadores de alto valor. Contaban con aproximadamente 400 tarjetas de crédito para realizar los pagos correspondientes. Cuando recibían el pedido, acudían a las políticas de devolución de Amazon argumentando que estaba en mal estado o no funcionaba de manera correcta. Para la supuesta devolución de los objetos, elegían sitios públicos como establecimientos comerciales, estaciones de gasolina e incluso la calle; así, lograban despistar a Amazon; la cual, al inspeccionar el paquete regresado descubrían que no había contenido alguno o bien tenía otra clase de artefactos que no tenían nada que ver con los productos adquiridos originalmente. La estafa era descubierta tras el reembolso del dinero de la compra sin que se pudiera hacer nada. Amazon - Carlos Izquierdo Credit: Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras tanto, los involucrados vendían los aparatos en páginas de artículos de segunda mano. El proceso de estafa lo realizaron en diversas ocasiones. Durante las capturas pertinentes, la policía encontró otros equipos tecnológicos en la casa y grandes sumas de dinero en efectivo dando un total de poco más de cien mil dólares. Carlos Izquierdo es conocido por haberse coronado Míster Toledo 2022. Mide 1.86 metros y tiene 25 años. De acuerdo con el mencionado periódico "se hace llamar'dios griego' y no tiene reparos en proclamar a los cuatro vientos cuán orgulloso que está de su físico". Además, asegura que es licenciado en Derecho y Administración, y trabaja como consultor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El supermodelo español Carlos Izquierdo es detenido por fraude millonario a Amazon

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.