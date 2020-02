Super Bowl: La hija de Gloria Estefan pelea con Alex Rodríguez Emily Estefan corrigió en las redes al esposo de Jennifer Lopez cuando A-Rod dijo que Jlo era la primera latina en actuar en el super tazón. La realidad es que la primera fue Gloria Estefan y su familia corrió a arroparla para darle el lugar que se merece en la historia de los Estados Unidos. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La hija de Gloria y Emilio Estefan, Emily Estefan, protagonizó una divertida anécdota en las redes reclamando el merecido primer lugar de su querida mamá como la primera latina que actuó en un Super Bowl. Image zoom El esposo de Jennifer Lopez, Alex Rodríguez, felizmente orgulloso de su mujer, declaró que su esposa era la primera latina en participar en el espectáculo de medio tiempo del Super Tazón, algo que fue rápidamente corregido por Emily Estefan. Image zoom “Hey, Jennifer Lopez es una reina, pero no fue la primera latina en actuar en el Super Bowl, ¡infórmate bien!”, escribió Emily en un mensaje dirigido a A-Rod. Image zoom En otro post, Taco Cabrera lo dejaba aún más claro con una foto de la diva cubana, Gloria Estefan, en blanco y negro. “Esta mañana A-rod dijo que JLo sería la primera hispana en actuar en el show de medio tiempo en el Súper Bowl. Arod, los hechos importan. Mi cuñada hizo el Super Bowl en 1992 y en 1999. Es hispana. El Miami Herald publicó una nota hace meses contando como Gloria Estefan declinó un oferta para volver a ser parte del show este año. Gloria dijo básicamente que ya era hora de que alguien más lo hiciera. Estoy encantado de que JLo haga el show y seguro lo va a romper. Mi cuñada es la mejor, cero egocéntrica. ¿Qué será lo que no hizo ella?” Emily Estefan comentó bajo el post anterior: “Te amo por esto. REPOST. Wtfff lol Dos Super Bowls”. También Lili Estefan puso unas manitas hacía arriba y un corazón, obviamente aprobando el mensaje y dejando claro que ella también está muy orgullosa de su familia. Image zoom Shakira y Jennifer Lopez comentaron en su reciente rueda de prensa parte de los planes que están preparando para el show del domingo, llamado de forma oficial como Pepsi Super Bowl LIV Halftime Show. También aseguraron que habrá un recuerdo para el tristemente fallecido Kobe Bryant. Advertisement

