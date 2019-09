¿Cuánto le pagarán a Shakira y Jennifer López por cantar en el Super Bowl? La cantidad de dinero que harán Shakira y Jennifer Lopez por cantar en el medio tiempo del Super Bowl. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El Super Bowl Halftime Show es uno de los shows más vistos ha nivel nacional e internacional. Famosos como, entre otros, Beyoncé, Bruno Mars, Lady Gaga, The Rolling Stones y Paul MccCartney han entretenido a grandes y pequeños con sus grandiosas presentaciones. Este año será el turno de Jennifer López quien junto a la artista colombiana Shakira serán las encargadas de animar el medio tiempo del Super Bowl el próximo 2 de febrero de 2020 en el Hard Rock Stadium de Miami, Florida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom NFL La pregunta que muchos fans se hacen es ¿cuánto dinero irán a los bolsillos de la Diva del Bronx y la interprete de “Dónde estás corazón”? ¡Nada! Image zoom Según explicó la portavoz de la NFL, Joanna Hunter, a la revista Forbes no se paga a los artistas, tan solo se cubren los gastos y los costos de producción. Se estima que los costos de producción varían desde cientos de miles hasta más de 10 millones. Los gastos incluyen los viajes, hoteles, viáticos, honorarios de músicos de soporte y bailarines. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿Cuánto le pagarán a Shakira y Jennifer López por cantar en el Super Bowl?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.