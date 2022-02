Exclusiva: Becky G revela cuál es la prenda especial que usó en su nuevo comercial para el Super Bowl Mucha atención al comercial que la cantante mexicoamericana grabó para Michelob Ultra porque ahí aparece una joya que es de un significado muy especial para ella, ¡mira por qué! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡La cantante Becky G regresa al Super Bowl con su nuevo comercial para el magno evento deportivo realizado para Michelob Ultra y donde está acompañada de muchas estrellas. El comercial de tres capítulos fuer dirigido por la nominada al Oscar Rachel Morrisson, y en él figuran a campeona del tenis, Serena Williams, el actor y productor Steve Buscemi y el retirado campeón de la NFL Peyton Manning, entre otras figuras del espectáculo y el deporte profesional. Cada capítulo de la serie presenta distintos tipos de cerveza y a Becky G le tocó promover la Michelob Ultra Gold., Lógicamente, y para no desentonar, la nacida en California aparece vestida con una sexy blusa de seda dorada y mucha joyería. ¡Y ojo! porque como nos reveló en una entrevista exclusiva para People en Español, entre las joyas que lleva hay una con un significado muy especial: "Tengo un anillo de la virgencita que es de oro y que me encanta. Lo compré en downtown LA y me encanta desde niña obviamente en la cultura mexicana y mexicoamericana, más chicana, tenemos muchas joyas", explica. "Tengo una cadenita que dice Becky que tengo puesto en el comercial, de hecho, y mi anillo de la virgencita". ¡Mira arriba la entrevista exclusiva con Beck y G sobre su comercial para el Super Bowl LVI con Michelob Uklra! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El Super Bowl LVI tendrá lugar este domingo 13 de febrero en el SoFi Stadium de Inglewood, California. Los Angeles Rams bajo el comando del quarterback Matthew Stafford y los Cincinnati Bengals que encabeza el quarterback Joe Burrow, se disputarán el 52.º campeonato de la National Football League de la era moderna. La transmisión en vivo comienza a las 6:30 p.m., hora del Este por NBC.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Exclusiva: Becky G revela cuál es la prenda especial que usó en su nuevo comercial para el Super Bowl

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.