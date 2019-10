¿Quién era Sulli, la cantante de K-pop que murió a los 25 años? By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La ex miembro del grupo musical femenino f (x) que fue encontrada muerta en su casa había estado sufriendo de depresión, según un funcionario del departamento de policía que investiga el caso en Corea del Sur. Empezar galería Sulli Image zoom Han Myung-Gu/WireImage La cantante y actriz surcoreana de 25 años fue encontrada muerta en su casa después de que su mánager sonó la voz de alarma de que la artista no respondía sus llamadas. Advertisement Advertisement ¿Qué pasó? Image zoom Han Myung-Gu/WireImage Todavía no se ha dado a conocer una causa de muerte oficial; la policía no encontró ni una nota de suicidio ni señales de que algún intruso entrara a la casa tras mirar las imágenes que quedaron captadas en la cámara de seguridad del hogar de la cantante. ¿Bullying? Image zoom Han Myung-Gu/WireImage Un funcionario del Departamento de Policía de Seongnam Sujeong, en Corea del Sur, declaró que la también modelo había estado sufriendo de depresión. Ella habría sido el blanco de comentarios negativos en el internet. Advertisement Se defiende Image zoom Han Myung-Gu/WireImage Sulli había compartido que fue víctima de acoso en redes. Durante un Live on Instagram se enfrentó a uno de sus críticos y le dijo: “¿Por qué hablas mal de mí? ¿Qué hice para merecer este trato?”. Sin miedo de hablar Image zoom Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images Sulli no dudaba en compartir sus opiniones sobre temas feministas en la sociedad tradicionalmente conservadora de Corea del Sur; incluso abogó por el movimiento de no usar sostén. Su carrera Image zoom Han Myung-Gu/WireImage Sulli —su nombre de pila es Choi Jin-ri—comenzó a actuar a temprana edad y llegó a participar en varias películas y programas en su país. Advertisement Advertisement Advertisement Galardonada Image zoom Han Myung-Gu/WireImage Sulli ganó dos premios por su actuación en la serie To the Beautiful You. Musical Image zoom Han Myung-Gu/WireImage La joven fue co-fundadora del grupo de chicas surcoreanas f(x). Solista Image zoom Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images En 2015 dejó el grupo para comenzar su carrera como solista, y lanzó su sencillo “Goblin” a principios de este año. Advertisement Advertisement Advertisement Descanse en paz Image zoom Han Myung-Gu/WireImage Su muerte está siendo investigada por las autoridades en su país y estos seguro compartirán más información sobre la misma en los próximos días. QEPD. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image ¿Quién era Sulli, la cantante de K-pop que murió a los 25 años?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.